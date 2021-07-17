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суббота, 17 июля 2021 01:05

Партию Covid-вакцин передала Украине Румыния

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Партию Covid-вакцин передала Украине Румыния
Вакцины AstraZeneca Украина получила от Румынии. Фото: Черновицкая ОГА

Румыния передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.

Речь идет о 100 800 дозах, сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят на центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Затем распределят между всеми областями Украины.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин от Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пункты вакцинации могут открыть в аптеках

Страны ЕС передадут 3 млн доз вакцин другим госсударствам в рамках механизма гражданской защиты.

Украина получит 600 тыс. доз от Румынии и Дании, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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