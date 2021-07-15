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четверг, 15 июля 2021 20:20

ЕС передаст Украине 3 млн вакцин от коронавируса

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ЕС передаст Украине 3 млн вакцин от коронавируса
Евросоюз поможет другим странам проводить вакцинацию. Фото: Pexels

Страны ЕС передадут 3 млн доз вакцин другим госсударствам в рамках механизма гражданской защиты.

Украина получит 600 тыс. доз от Румынии и Дании, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. С помощью Европейского механизма гражданской защиты уже реализовано 3 миллиона вакцин. Я благодарю все страны за их солидарность. Общая вакцинация необходима для преодоления этой глобальной пандемии", - сказал уполномоченный Еврокомиссии по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич.

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Кроме Украины, вакцины получат Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань и Тунис.

В мире начала расти смертность от Covid-19. Среди возможных причин называют замедление вакцинации, ослабление карантина и быстрое распространение штамма Delta. Количество летальных случаев увеличилось после девяти недель спада, заявляют специалисты ВОЗ.

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