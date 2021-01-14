Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам

Сергей Громенко: Попытка посадить кого-то из организаторов вероятно повлечет некотрольований всплеск насилия. Фото: предоставлено Сергеем Громенко

То, что называют преследованием Майдана, является просто борьбой нынешней власти с предшественниками.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал историк Сергей Громенко.

"Зеленский зациклился на этом процессе. Использует все средства для противостояния. Оно выглядит гадко. Но не стоит думать, что обыски в музее или допросы Парубия могут уменьшить привязанность украинском до Революции достоинства. Наоборот. Это может мобилизовать разделенную украинскую патриотическую общественность", - объясняет эксперт.

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По его словам, посягательство на сакральность Майдана может стать катализатором масштабных протестов.

"Попытка посадить кого-то из организаторов, вероятно, повлечет некотролируемый всплеск насилия. В его водовороте Зеленский быстро потеряет власть. 2019-го не думал, что "зеленая" власть такая недальновидная. Сейчас не уверен", - добавил Сергей Громенко.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновил и Яценюка. Допрос был запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота". Заявление подал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Прошли обыски в Музее Революции достоинства.