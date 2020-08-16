Парню посреди улицы всадили нож в грудь

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №4. Фото: Reuters

В городе Павлоград Днепропетровской области 19-летний местный житель ударил ножом своего знакомого.

Инцидент произошел около 22:50 на ул. Подгорной возле супермаркета. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, между ребятами возник конфликт, который вскоре перерос в драку.

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"В ходе перепалки 23-летний горожанин получил ножевое ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №4. Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение и пневмоторакс", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняли детали происшествия.

Сейчас правоохранители решаеют вопрос о задержании подозреваемого.

В одном из сел Голопристанского района Херсонской области 17-летняя девушка во время конфликта зарезала 26-летнего отчима. После совершенного сама вызвала полицию.