Верховная Рада приняла постановление об увольнении трех членов Нацсовета. Фото: Politeka

Парламент проголосовал за увольнение трех членов Нацсовета.

Постановление №2344 "Об увольнении с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" поддержали 313 нардепов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 Закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимюк Ольгу Владимировну, Иляшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в документе.

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Сначала предлагалось, чтобы постановление вступило в силу с момента назначения парламентом на вакантные должности членов Нацсовета. Однако такая формулировка могла заблокировать объявления конкурса на новых членов Нацсовета. Поэтому в проект была внесена поправка, согласно которой постановление вступает в силу с момента принятия.

Парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать самовыдвиженца Ярослава Дубневича. Бывшего главу комитета по вопросам транспорта обвиняют в налаживании схемы с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци".