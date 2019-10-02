Парламент принял закон о космической деятельности в Украине: подробности

Депутаты разрешили частным компаниям космической деятельности в Украине. Фото: JKL

Верховная Рада разрешила частным компаниям осуществлять космическую деятельность в Украине.

Соответствующий законопроект приняли в среду, 2 сентября. "За" проголосовало 308 депутатов, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, этим законом депутаты стремятся привлечь инвестиции в космическую отрасль Украины и ввести конкуренцию на рынке космических услуг. Ожидается, что после вступления в силу этого закона в Украине могут появиться частные космические компании, такие как SpaceX.

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Основатель компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который будут использовать для транспортировки людей на Марс. Специально для Starship разработали двигатель, работающий на криогенном метане и жидком кислороде. Благодаря ему ракета будет самой мощной в мире, и позволит доставлять людей и грузы на другие планеты.