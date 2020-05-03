Парикмахерским, автомойка и нотариусам приготовиться - в Минздраве уточнили для кого смягчат карантин

Главный санитарный врач объяснил, кто начнет работать с 11 мая. Фото: Facebook / viktor.liashko

Министерство здравоохранения разрабатывает противоэпидемические условия открытия парикмахерских, салонов красоты, хозяйственных магазинов, кафе и тому подобное. Выполняя их они смогут работать.

"Правительством планируется смягчения карантин Сейчас в Минздраве мы уже финализируют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и т.д.", - пишет главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Соответствующий документ будет опубликован еще на выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за карантина ликвидировалось 40% заведений общественного питания

Украина собирается смягчать карантин в несколько этапов с 11 мая.

По факту принятия решения об ослаблении карантина в городе Черкассы расследуется уголовное производство.