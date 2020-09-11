Папа Римский рассказал, как относится к сексу и пище

По его словам, удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранность человеческого рода. Фото: REUTERS

Секс и хорошую еду Папа Римский Франциск назвал "божественным" удовольствием.

Он рассказал об этом в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, который собрал яркие высказывания понтифика для книги TerraFutura, пишет New York Post.

"Удовлетворение происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога", - сказал Папа Римский.

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По его словам, удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранность человеческого рода.

"Удовольствие от еды - для того, чтобы сохранить здоровье, как и сексуальное удовольствие для того, чтобы сделать любовь красивой и гарантировать сохранение человеческого рода", - отметил Франциск.

Понтифик отметил, что "преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания".

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью". 83-летний церковник неоднократно прикоснулся к людям, которые пришли на Генеральную аудиенцию во двор Сан-Дамасо.