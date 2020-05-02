Пандемия Covid-19 может затянуться на 2 года - ученые

Ученые рассказали о пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Исследователи из США прогнозируют, что пандемия коронавируса в мире может продолжаться еще 2 года.

Это время понадобится на то, чтобы иммунитет получили 2/3 населения планеты, такому выводу пришли специалисты Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США. Результаты исследования публикует Bloomberg.

Пандемия может продлиться до 2022 года. Этому будут способствовать случаи бессимптомного переноса болезни. Такое явление стало причиной большинства пандемий в современной истории, говорят исследователи.

Уже сейчас, после строгого дистанционного режима, правительства многих стран начинают снимать ограничения, разрешая функционировать точкам торговли и публичным местам.

Людям нужно быть готовым к периодическим вспышкам коронавируса в течение ближайших двух лет.

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По состоянию на утро 1 мая во мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 308 643 инфицированных, из них 234 123 пациентов умерли, а 1 042 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 2 031 539 человек.