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воскресенье, 21 марта 2021 12:27

Памятник погибшим солдатам раскритиковали за сходство с Путиным

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Памятник погибшим солдатам раскритиковали за сходство с Путиным
В Житомирской области установили скандальный памятник. Фото: "Коростенский укрепрайон"

В селе Дидковичи Коростенского района Житомирской области памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом Владимиром Путиным.

"Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дидковичи, Коростенский район, наши дни", - подписали фотографию в сообществе "Коростенский укрепрайон (УР№5)"

В комментариях пользователи возмутились из-за сходства солдата с Путиным.

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"Поставили бы лучше простой крест", - написали в комментариях.

В Киево-Святошинском районе откроют памятник украинскому певцу Андрею Кузьменко. Пользователи соцсети взорвались недовольством скульптурой. Говорят, Кузьма совсем на себя не похож. В скульптуре много недостатков.

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