Пали сотни – назвали количество гражданских, которых оккупанты убили в Украине

Виктор Ляшко сообщил количество погибших гражданских из-за агрессии России. ФОТО: facebook.com

352 гражданских погибли в Украине после начала агрессии России. Ранены 2040 человек из которых 45 – дети.

16 детей погибли, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Накануне Министерство внутренних дел сообщало о 1684 раненых.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.