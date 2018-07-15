Озвучили требование Нафтогаза к Газпрому

"Нафтогаз Украины" на трехсторонних переговорах с Россией при участии Европейского Союза озвучит РФ предложение обеспечивать транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

Об этом рассказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко. Он также отметил, что Украина не будет требовать от российского "Газпрома" повышение ставки на транзит газа после 2020 года, передает "Радио НВ".

"Мы едем с главным нашим предложением - это применить европейские правила транзита российского газа через территорию Украины ... Мы говорим, что по тем же правилам, по которым "Газпром" работает в Европе - мы настаиваем, чтобы "Газпром" работал и в Украина. Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирование мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас ", - сказал Витренко.

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По его словам, это позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны необоснованны: "Чтобы нас никто не обвинял, что украинцы непонятно чего хотят".

Убытки Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2" оценивают миллиардами долларов. Уже с 2020 года россияне смогут обойтись без украинского транзита и его объемы могут быть нулевыми.