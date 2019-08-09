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пятница, 09 августа 2019 16:43

Ответственность за то, что происходит в Кыргызстане, несет президент Путин

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Ответственность за то, что происходит в Кыргызстане, несет президент Путин
В течение двух дней под домом бывшего президента были столкновения между полицией и его сторонниками. Спецназовцы провели два неудачных штурма со слезоточивым газом и шумовыми гранами. Фото: РадиоСвобода

В таких азиатских государствах, как Кыргызстан, все держится на особе политического лидера. Когда приходит его преемник, он строит новую систему каждый раз.

Объясняет Gazeta.ua политолог Виктор Небоженко, комментируя кризис в Кыргызстане.

"Часто это сопровождается преследованием предыдущей власти. Это особенность стран, где государственность держится не на законности или политической традиции, а на конкретном лице", - говорит эксперт.

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Кыргызстан относится к зоне влияния России, отмечает Виктор Небоженко.

"Ответственность за то, что там происходит, несет президент Путин. Кремль заинтересован в стабильной ситуации в Кыргызстане. Это - его азиатская граница. Раньше там была первая база США на территории бывшего СССР. Москва приложила максимум усилий, чтобы вытеснить американцев из Кыргызстана. Через 4 часа после первого штурма поместья бывшего президента в Бишкек выехал Дмитрий Медведев. Это не потому, что ему нравятся местные ландшафты. Должен остановить кризис в Кыргызстане и нормировать ситуацию", - добавляет политолог.

После спецоперации, продолжавшейся более суток 8 августа силовики задержали бывшего президента Кыргызстана 62-летнего Алмазбека Атамбаева в его резиденции близ Бишкека. Его обвиняют в злоупотреблении властью, присвоении государственных средств и коррупции.

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