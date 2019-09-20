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пятница, 20 сентября 2019 16:25

Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык

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Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украины перед студентами.

Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко.

"Общалась с руководством Академии. Преподавателя устранили. Проводят проверку. Позже напишу пост. Спасибо за такую впечатляющую поддержку!" - пишет она.

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Автор: Facebook
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В Украине возник скандал вокруг преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом. Студентка заведения Полина Кравченко выложила в сеть откровенный пост, в котором рассказала, что мужчина вкладывает в головы студентов постулаты русской пропаганды и негативно относится к стране, ее культуре и истории. Рассказ девушки вызвала волну возмущения среди украинского населения.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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