Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык

Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украины перед студентами.

Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко.

"Общалась с руководством Академии. Преподавателя устранили. Проводят проверку. Позже напишу пост. Спасибо за такую впечатляющую поддержку!" - пишет она.

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Автор: Facebook Преподавателя МАУП, подозреваемого в антиукраинской пропаганде, отстранили от работы

В Украине возник скандал вокруг преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом. Студентка заведения Полина Кравченко выложила в сеть откровенный пост, в котором рассказала, что мужчина вкладывает в головы студентов постулаты русской пропаганды и негативно относится к стране, ее культуре и истории. Рассказ девушки вызвала волну возмущения среди украинского населения.