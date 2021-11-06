Отстранение работников образования может привести к коллапсу. Профсоюз обратился с просьбой

Профсоюз просит на месяц отложить отстранение невакцинированных педагогов. Фото: pon.org.ua

Профсоюз работников образования и науки просит отсрочить применение механизма отстранения от работы из-за отсутствия вакцинации против Covid-19 на месяц.

В противном случае это может привести к коллапсу в системе образования. Об этом говорится в обращении на сайте Профсоюза работников образования и науки.

"Сложная ситуация образовалась с отстранением от работы работников учебных заведений, обязательность профилактических прививок которых определена перечнем, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против Covid-19. Хотя количество педагогов, принимающих решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается", — говорится в обращении.

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В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению хода образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д.

Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки обратился в Кабинет Министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки. Прислушаются ли к ним - будет известно в понедельник., 8 ноября.

С 8 ноября начнут отстранять от работы работников учебных заведений, детских садов и чиновников без прививок против коронавируса. Зарплату не будут выдавать. Соответствующее постановление было утверждено в Кабинете министров 25 октября. Не будут оставлять без работы тех, кто имеет абсолютные медицинские противопоказания к прививке, подтвержденные врачами.