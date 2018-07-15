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воскресенье, 15 июля 2018 17:16

Отравление военных: на складах Одесского гарнизона нашли консервы без документов

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На складах Одесского гарнизона нашли консервы без документов. Проверку устроили после того, как неизвестная болезнь массово поразила военнослужащих.

Когда инцидент получил огласку, руководитель 46-го Объединенного центра обеспечения Евгений Король ушел на больничный. Об этом сообщает советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

"Король заболел. Искренне желаю полковнику скорейшего выздоровления, ведь как-то грустно без него было на 46-м Одесском ОЦЗ. Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неизвестная болезнь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших военных складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпитали, очень скоро всех вылечат. Помните все эти истории с армейскими консервами, на которых пиарились все кому не лень - от странных волонтеров к странным политикам? Для армии это проблема ", - рассказал он.

 

Бирюков отметил, что Управление отвечает за качество консервов, но при этом бракованные партии оказываются часто.

"Следы привели на два из четырех ОЦЗ, где во время внеплановой проверки на прошлой неделе было выявлено тонны бракованной консервации без документов. То есть - непонятно откуда взялось, непонятно по каким документам выдано", - сказал он.

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Однако, пресс-служба Минобороны в свою очередь сообщила, что на складах продовольствия началась проверка в связи с нарушением правил приема по поручению министра обороны Степана Полторака.

 

"Министру обороны Украины стало известно о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46 объединенного центра обеспечения (г. Одесса) и другие нарушения, которые подтвердились во время предыдущей проверки. В связи с этим, основной целью инспекции является проверка фактов нарушений в служебной деятельности должностных лиц 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины ", - говорится в сообщении.

 

Комиссия опечатала продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверила документацию. Консервы направили в независимую лабораторию, которая установит их качество.

Сеть фаст-фуда McDonald's сняла с продажи салат, от которого отравляются люди. Ранее власти штатов Иллинойс и Айова объявили, что идет расследование случаев заражения местных жителей циклоспорозом.

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