Отравление в Макеевке: сообщили результат лабораторных исследований воды

Водопроводная вода в Макеевке, где произошло отравление, соответствует санитарным нормам. Фото: ONLINE

В оккупированной Макеевке Донецкой области, где массово отравились люди, водопроводная вода соответствует санитарным нормам.

Об этом свидетельствует результат лабораторных исследований, сообщает компания Вода Донбасса.

Пробы воды были взяты из системы централизованного водоснабжения в Горняцком районе Макеевки.

"Согласно полученным результатам, вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10", - говорится в сообщении.

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При этом результаты исследований проб воды, совершенные городской санитарно-эпидемиологической службой, пока неизвестны.

В оккупированной Макеевке местные жители массово отравились водой. Госпитализированы 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет.