Отменили запрет на популярные леденцы от боли в горле

Запрет на "Стрепсилс" отменили. Фото с открытых источников.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на применение леденцов "Стрепсилс" для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Запрет касался леденцов "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546. Производителем лекарств является Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания, передает 24 канал.

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Препарат запретили 9 июля этого года, из-за несоответствия требованиям методов контроля качества по показателям - "количественное определение" и "идентификация".

4 октября на основании положительных результатов дополнительного исследования серии лекарств.

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрел".