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пятница, 25 февраля 2022 10:16

Отменили ряд поездов по всей Украине: перечень

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Отменили ряд поездов по всей Украине: перечень
Молдова временно приостановила железнодорожное сообщение с Украиной. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В связи с опасностью продолжения курсирования, Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране.

В то же время Молдова временно приостановила железнодорожное сообщение с Украиной, сообщает пресс-служба Укрзализныци. С сегодняшнего дня не будет курсировать поезд Одесса - Кишинев - Одесса.

"С 25 февраля отменены пригородные поезда Киевской железной дороги, которые курсируют из столицы в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростене, Тетерева, Малина, и между этими пунктами. Электропоезда, курсирующие обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень", - говорится в сообщении.

Поезда Одесской железной дороги, курсировавшие по маршруту Николаев - Херсон, Херсон - Вадим и Христиновка - Умань также отменили.

"В Центральном регионе отменили поезда Запорожье - Новоалексеевка и Мелитополь - Запорожье. Львовская железная дорога отменила электропоезда сообщением Львов-Лавочное-Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля. Также отменены электропоезда сообщением Харьков - Казачья Лопань, Мерчик - Тростянец - Смородино и Тростянец - Смородино - Люботин", - сообщает перевозчик.

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Отменен также ряд пригородных рейсов на Востоке Украины поезда по маршрутам Харьков - Бахмут, Харьков - Лозовая - Краматорск и Харьков - Славянск, не будут курсировать до дальнейших указаний. Поезда Мариуполь - Южнодонбасская будут курсировать только до Волновахи, поезда из Лимана, изюма и Святогорска будут курсировать только до фенольной вместо станции Скотоватая. Поезда Лантратовка - Кондрашовская - Новая ограничиваются по станции Новый Айдар.

Пассажиров призвали сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях.

Регулярные пассажирские рейсы пока не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны. Эвакуация продолжается.

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