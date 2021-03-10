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среда, 10 марта 2021 18:07

Отменили рейсы из-за коронавируса - сколько денег вернули пассажирам

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Отменили рейсы из-за коронавируса - сколько денег вернули пассажирам
Выплаты осуществляют систематически. Фото: pinterest.com

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вернула пассажирам деньги за рейсы, которые были отменены из-за карантина.

Всего выплатили компенсацию на сумму более $29 млн, сообщили в пресс-службе МАУ.

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"В феврале 2021 года компания рассмотрела около 15 тыс. запросов и оформила возврат на сумму $2,5 млн. Всего же за 11 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 года по февраль 2021-го включительно МАУ вернула пассажирам более $29 млн", - пишут в сообщении.

Также отмечается, что выплаты осуществляют систематически, несмотря на уменьшение количества перевозок из-за коронавируса.

Над Киевом МАУ провела экскурсию. Пассажиры смогли на минимальной высоте рассмотреть районы столицы и памятники архитектуры.

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