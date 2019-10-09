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среда, 09 октября 2019 11:46

Отмена трудовых книжек: что изменится

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Отмена трудовых книжек: что изменится
Граждане смогут получить электронный документ о трудовом стаже через Интернет. Фото: из открытых источников

В правительстве планируют отменить обязательность ведения трудовых книжек. Но уверяют, что запрещать их использовать никто не будет.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"Сегодня запускаем в работу законопроекты и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек", - сообщил Дубилет.

По его словам, сейчас в бумажных трудовых книжках почти нет необходимости, ведь данные о трудовом стаже хранятся в электронной форме с 2000 года. И для расчета размера пенсии в Пенсионном фонде эти данные уже используют.

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"Граждане смогут легко получить электронный документ о трудовом стаже в интернете. Этот документ они смогут предоставить работодателю, если ему важно проверить стаж соискателя из официальных реестров".

Правдивость этого извлечения можно будет проверить с помощью QR-кода.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Впоследствии в правительстве уточнили, что откажутся от обмена бумажными документами между ведомствами, а не бумажного документооборота в целом.

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