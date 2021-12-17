"Открыли ребенку рот, а в небе дыра" - мать на операцию сына просит помощи

Автор: Фото предоставлено Светланой Чеснок 5-летний Владислав Чеснок из села Бабенковка-2 Каланчатского района Херсонской области имеет врожденную частичную щель неба срединную. На лечение и операцию требуется не менее 30 тыс. грн.

5-летний Владислав Часнык из села Бабенковка-2 Каланчатского района Херсонской области имеет врожденную частичную щель нё‎ба срединную. На операцию нужно не менее 30 тыс. грн.

"Во время беременности никакой патологии врачи не видели. И даже после рождения порок обнаружили не сразу. Роды мне стимулировали, объяснили, что для плода мало воды и может погибнуть. Ребенка забрали в бокс под "колпак", - рассказала Gazeta.ua мать Светлана Часнык. - Соску Владислав не мог сосать, кормили через зонд. На четвертые сутки врач говорит: "Вы только сильно не волнуйтесь. Есть проблема, смотрите". Открыли ребенку рот, а в нё‎бе дыра. Ничего подобного ни в моем роду, ни у мужа не было. Нас перевели в детское патологическое отделение".

Владиславу нужна срочная операция. Ее будут делать в Одессе.

"Из-за порока Владик плохо разговаривает. Говорит все, но непонятно. После операции можно будет его водить в садик. Мы все время стояли на учете в Херсоне и там должны были оперировать. Но ежегодно операцию откладывали, говорили, еще рано. Теперь нет анестезиолога. Говорят, поезжайте в Одессу. А там к концу года уже все распланировано. Врач говорит, мы должны перезвонить после 10 января. Тогда поставит в очередь. Предварительно должны пройти обследование и иметь при себе не менее 30 тысяч гривен. Плюс будут какие-то расходы на реабилитацию. Просим людей помочь нам на операцию сына. Будем благодарны за каждую гривну".

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Реквизиты для помощи:

карта Ощадбанка: 4790 7299 0982 7552 (Часнык Светлана Николаевна).