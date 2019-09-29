Открыли один из древнейших храмов Киева

В храме Спаса на Берестове более двух лет проходила реставрация. Фото: https://www.radiosvoboda.org/

С 29 сентября возобновили экскурсии в храме Спаса на Берестове, который входит в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Здесь более двух лет продолжалась реставрация.

Храм Спаса на Берестове внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года). Он является памятником архитектуры XI-XII вв, передает Радио Свобода.

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Украинские ученые считают, что церковь Спаса на Берестове (Берестове тогда было местностью на окраине Киева, где располагалась одна из княжеских резиденций) была возведена во времена правления князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами, как главный собор Спасо-Преображенского монастыря. В интерьере сохранились фрагменты фресок XII в.

Во время реставрации восстановили медную кровлю, стоки, окна, сделали внешнюю реставрацию, установили видеонаблюдение, подсветку храма. Ранее здесь были проблемы с проводкой, протекали кровля, окна.

Русская православная церковь в Украине не собирается покидать Киево-Печерскую лавру или вывозить святыни в Россию.