Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы

Туристов атаковали морские блохи, змеи и скорпионы. Фото: ua.news

Отдыхающих на морях, озерах и реках Украины атакуют морские блохи, змеи и скорпионы.

В частности, в киевском озере Редькино, в Оболонском районе, обнаружили водяного скорпиона, сообщает Обозреватель.

Также украинские туристы столкнулись с нашествием морских блох, которые не дают спокойно купаться как в Азовском, так и в Черном море.

Они кусаются в воде. Через некоторое время на коже появляются красные пятна и волдыри.

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Укусы морских блох могут вызвать не только аллергические реакции, но и анафилактический шок, если человек, например, астматик.

На пляжах также встречаются змеи. Один из туристов, который приехал на днях из Киева в Приморск вместе с семьей, рассказал о своих впечатлениях.

"Я решил устроить заплыв. Плыву, а рядом- змея, которая кого-то ест", - рассказал Олег Константинов.

По словам мужчины, змеи живут в камышах, в лимане. А когда он сильно прогревается, то змеям не хватает пищи, и они ползут через полоску пляжа в море, где охотятся на бычка или другую мелкую рыбу.

Змеи ежегодно летом становятся активными, ищут продукты и спариваются, развенчивает предрассудки о пресмыкающихся в интервью Gazeta.ua герпетолог, аспирант института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член ОО "Украинский природоохранная группа" Алексей Марущак.