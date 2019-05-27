"Отдел "К" СБУ - одна из самых эффективных структур в борьбе с коррупцией" - эксперт

Ярослав Антоняк считает правильным назначение председателя партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины

Требования западных экспертов к президенту Владимиру Зеленскому по усилению борьбы с коррупцией и их требования по ликвидации спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью являются взаимоисключающими, поскольку невозможно одной рукой бороться с коррупцией в стране, а другой ликвидировать структуру, которая борется с коррупцией эффективнее всех других существующих антикоррупционных органов.

Такое мнение высказала эксперт по вопросам национальной безопасности Ярослав Антоняк.

Первым назначением, которое новоизбранный президент Украины осуществил в национальной спецслужбе, стало назначение председателя партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Еще не успел зайти в рабочий кабинет новый первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов, как "реформаторы" в очередной раз начали поднимать вопрос о необходимости проведения в украинской спецслужбе институциональной реформы, которая лишила бы ее выполнения "несвойственных" функций. Причиной такой активизации стало заявление заместителя главы Представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн, которая высказала мнение о том, что Служба безопасности Украины должна быть лишена нынешних функций в сфере "экономической и организованной преступности", добавив, что "обычно это несвойственные функции в западных странах для служб безопасности", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что именно ГУ БКОП СБУ (отдел "К") безуспешно пытались ликвидировать в течение последних 5 лет все так называемые реформаторы и антикоррупционеры.

Вместе с тем результаты работы спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью говорят не только о том, что оно чрезвычайно эффективно, но и о том, что Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью является одной из самых сильных и наиболее профессиональное структурных единиц украинской спецслужбы, считает Антоняк.

"Следует отметить, что все эти попытки потерпели крах, в том числе, благодаря эффективной работе спецподразделения СБУ под руководством генерал-полковника Павла Демчины, который недавно ушел в отставку. Очень высокие результаты работы Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью за последние 4 года отметили эксперты не только в Украине, но и за рубежом, в частности, среди иностранных спецслужб и в Европейском парламенте", - подчеркнул он.

По мнению Антоняка, президент Зеленский, очевидно, проведя предварительные консультации со специалистами, для демонстрации прогресса и достижения результатов в борьбе с коррупцией, принял верное, по своему, решение, назначив на должность первого замглавы СБ Украины - начальника ГУ БКОП чрезвычайно близкого ему Ивана Баканова. И сразу получил неприятный сигнал от желающих реформировать СБУ, которые настаивают на ликвидации мощного инструмента борьбы с коррупцией и оргпреступностью, который сегодня есть в руках президента, отметил Антоняк.

"Без сомнения, президенту Зеленскому следует обратить внимание на тот факт, что не только украинские "грантоеды", но и европейские консультанты лукавят, говоря о том, что борьба с коррупцией и оргпреступностью - это неприсущая функция для спецслужб западных стран. Отдельные спецслужбы западных стран не только выявляют коррупционные преступления и ведут борьбу с организованными преступными группами, но и проводят следствие по указанным категориям дел", - заявил он.

Как подчеркнул Антоняк, сегодня критически необходимо сохранить подготовленный кадровый состав и оперативное ядро спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ.

"Нет никаких сомнений в том, что команде новоизбранного президента придется поработать с реформой национальной спецслужбы для ее усиления. Однако делать это должны не "консультанты" и "антикоррупционеры" без профильного образования и опыта работы, которые возомнили себя специалистами в такой чувствительной теме как деятельность спецслужб, а совсем другие люди и на совершенно других принципах", - заявил эксперт.