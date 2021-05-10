"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу

Наталья Солтановская была в Украине чиновником. Однако ей с семьей пришлось уехать в Польшу. Здесь она начинала работать помощницей на кухне. Сегодня она работает на одном из заводов в Валбжихе и ведет блог. Фото: dziennik.walbrzych.pl

Украинка Наталья Сотлановськая третий год живет в польском городе Валбжих. Переехала туда с сыновьями и мужем. На переезд решилась после того, как пережили страшные обстрелы в Мариуполе Донецкой области.

В Украине женщина работала в департаменте социальной защиты населения городского совета. В Польше изменила пять работ. Начинала работать помощницей на кухне. Сегодня работает на одном из заводов и ведет интернет-блог. Об этом рассказала изданию Dziennik.

"Я до сих пор не могу спокойно вспоминать этот день. Это был январь 2015 года. Мы все были дома. И вдруг начался обстрел. Мы с детьми просто попадали на пол, боялись пошевелиться. Жизнь за десять минут пролетела перед глазами. 140 боеприпасов. Это было очень страшно. Наш дом не пострадал, но от страшных взрывов по стенам пошли трещины. Но многие люди тогда были на улицах, в гостях, очень много погибли", - рассказала Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о самой популярной работе в США

На переезд в Польшу решились не сразу. Хотя были друзья, которые уехали и звали их семью.

"Наши друзья выехали того же года, получили статус беженцев, помощь на детей, с работой и жильем. Я не могла тогда сорваться с места. У меня отец тогда был при смерти, не могла мать бросить. Старшая дочь заканчивала школу и должна была поступать в университет. После переезда были совершенно трудные времена, когда не было работы. Но ради детей и благодаря добрым людям находили силы двигаться дальше", - добавила женщина.

Гордится, что за годы жизни в Польше помогла старшей дочери закончить университет в Киеве, помогает финансово матери. И дает хорошее образование двум сыновьям в Польше.

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина учился год на бизнес аналитика и получил популярную профессию. Украинец рассказывает о том, сколько можно заработать в Канаде.