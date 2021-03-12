От ВИЧ-инфекции вылечился второй человек

Второй человек в мире вылечился от ВИЧ. Фото: Reuters

Второй в мире человек вылечился от ВИЧ-инфекции.

Им стал житель Лондона Адам Кастильехо, его называют "лондонским пациентом", сообщает The Independent.

В организме 40-летнего лондонца не обнаружили вируса спустя 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии. Кастильехо удалось избавиться от ВИЧ путем лечения стволовыми клетками, которое он проходил из-за рака. Оказалось, что у доноров стволовых клеток, полученных лондонцем, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ.

"Это почти наверняка излечение от ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссии без антиретровирусных препаратов", – сказал ведущий исследователь профессор Кембриджского университета Равиндра Кумар Гупта.

Ученые считают, что трансплантация стволовых клеток останавливает способность вируса к репликации внутри организма. Иммунные клетки донора сопротивляются инфекции.

Лечение стволовыми клетками используется в последнюю очередь для пациентов с ВИЧ. Это связано с тем, что подобные методы сопряжены с высоким риском.

"Такое лечение не будет широко предлагаться пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение", - сказал он.

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Первым человеком, которого официально признали вылечившимся от ВИЧ, стал американец Тимоти Рей Браун. Его назвали "берлинским пациентом". Ему в 2007 году провели две трансплантации костного мозга в Берлине.