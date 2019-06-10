От скольких детей в Украине отказались родители

За 5 лет в акушерских стационарах родители оставили почти 2 тысячи детей. ФОТО: rezonans.cc

За последние 5 лет в акушерских стационарах Украины родители отказались от 1801 ребенка.

Наибольший показатель зафиксирован в 2016 году. Тогда брошенными остались 388 детей. Сообщила об этом пресс-служба Министерства социальной политики Украины изданию УНН.

В 2014 году отказ подписали на 372 детей, в 2015 — на 352. Показатель 2017 был наименьшим: 342 ребенка. В 2018 количество младенцев, от которых родители отказались, возросла до 347.

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На учете детей-сирот и лишенных родительской опеки по состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине насчитывалось 70,4 тысячи детей. Почти 17 тысячи из них в списках на усыновление.