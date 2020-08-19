От нас ушел великий украинец - Зеленский отреагировал на смерть Патона

Президент выразил соболезнования семье и близким Патона. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Бориса Патона, о смерти которого стало известно накануне, грандиозной личностью и выразил соболезнования семье и близким ученого.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец ", - написал глава государства.

По словам Зеленского, он искренне благодарен судьбе за то, что ему в жизни выпала возможность лично пообщаться с ученым.

"Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени", - отметил Зеленский, выразив соболезнования семье и близким Патона.

На 102 году умер украинский ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Сейчас формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.