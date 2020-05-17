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воскресенье, 17 мая 2020 00:24

От коронавируса за рубежом лечится 141 украинец

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По состоянию на вечер 16 мая за рубежом 141 украинец лечится от коронавируса.

Больше всего больных украинцев в Италии - 121 человек, сообщает МИД Украины.

По 3 инфицированных - в Австрии, Беларуси и России, по 2 в США, Чехии и Швеции, по одному - в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

73 украинца победили коронавирус за рубежом, 8 - умерли от осложнений.

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По последним данным, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили в 17 858 человек. В общем 4906 пациентов уже выздоровели от коронавирусного заболевания, а 497 - умерли от осложнений.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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