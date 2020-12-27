В Киеве умер заведующий инфекционной реанимации. Фото: facebook.com/ogolubovska

В Киеве от коронавируса умер известный врач, заведующий инфекционной реанимации 5-й горбольницы Александр Артемов.

Об этом сообщает врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

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"Александр Евгеньевич Артемов ... Наш неизменный многолетний заведующий инфекционной реанимации сначала в Александровской больнице, затем - в 9 больнице, последние годы - 5 больница города Киева.

Замечательный врач, замечательный заведующий, замечательный человек ... можно сказать, воспитанник нашей кафедры . Когда еще кафедры то значили в этой стране. Старая школа отношение к больному, к учителям, к сотрудникам. Ковид, 60 дней только реанимации", - отметила она.

6113 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.