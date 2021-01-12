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вторник, 12 января 2021 14:10

От иностранцев не будут требовать Covid-паспортов - Ляшко

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От иностранцев не будут требовать Covid-паспортов - Ляшко
Пока у иностранцев, которые едут в Украину не будут требовать подтверждения вакцинации. Фото: pixabay

У иностранцев при въезде в Украину пока не будут требовать документов, которие б подтверждали вакцинацию.

В Минздраве этот вопрос только рассматривают, сказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, о внедрении такой практики пока не идет речь.

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"Решение примут после того, как получим четкую информацию о том, что вакцинирован человек делает невозможным распространение коронавирусной болезни. Нынешние исследования сфокусированы на том, чтобы уменьшить летальность и тяжесть течения болезни", - сказал Ляшко.

Украина изучает возможность введения спецпаспортов, которые могут выдавать после вакцинации от коронавируса. Вопрос, может ли человек после вакцинации инфицировать других, еще исследуют, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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