От Covid-19 умерло уже 300 тысяч

Показали статистику смертности от Covid-19 Фото: unsplash.com

По состоянию на 14 мая общее количество умерших от коронавируса составляет более 300 тыс. человек.

Также зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения вирусом. Впрочем, настоящая количество инфекций и смертельных случаев может быть намного выше, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего смертей зафиксировали в США (85 000) и в Великобритании (33,7 тысячи).

За ними Италия и Испания с 31,3 тыс. и 27,3 тыс. соответственно.

В Украине пока 456 умерших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН посчитали, сколько потеряет мировая экономика

В отчете Всемирной организации здравоохранения показано, что продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 лет, мужчин - 67,6 лет.