Освобожденные из России моряки вернулись в Одессу: фото

Освобожденные из плена украинские моряки вернулись в Одессу.

Как отмечается, два самолета Ан-26 с военнослужащими ВМСУ и их родственниками сели на Школьном аэродроме Одессы. Об этом сообщает "Думская".

С аэродрома пассажиры на автобусах отправились на военно-морскую базу "Юг", что в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение.

Украинские моряки пробыли в в российском плену около девяти месяцев. После освобождения все они собираются продолжить службу в национальном флоте.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах у Керченского пролива в ноябре 2018-го.