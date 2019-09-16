Освобожденные из плена украинцы получили ID-паспорта

Освобожденным пленным вручили паспорта. ФОТО: УНН

Украинцы, освобожденные из плена РФ, уже получили новые биометрические документы.

"Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сообщили в ГМС журналистам УНН.

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Специально для этого миграционная служба создала мобильный "Паспортный сервис", который выезжал в больницы, где находились освобожденные украинцы.

На протяжении трех недель освобожденным из плена украинским морякам вручат ключи от квартир.



