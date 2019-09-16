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понедельник, 16 сентября 2019 11:27

Освобожденные из плена украинцы получили ID-паспорта

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Освобожденные из плена украинцы получили ID-паспорта
Освобожденным пленным вручили паспорта. ФОТО: УНН

Украинцы, освобожденные из плена РФ, уже получили новые биометрические документы.

"Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сообщили в ГМС журналистам УНН.

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Специально для этого миграционная служба создала мобильный "Паспортный сервис", который выезжал в больницы, где находились освобожденные украинцы.

На протяжении трех недель освобожденным из плена украинским морякам вручат ключи от квартир.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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