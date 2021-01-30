Освободили украинских моряков, которых пираты удерживали в плену 1,5 месяца

Сегодня освободили 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia. Их пираты удерживали в плену 1,5 месяца в Нигерии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.
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"Сегодня было освобождено 6 украинских моряков, членов экипажа судна Stevia, которых 1,5 месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на Родину", - написал Зеленский.
16 декабря пираты у берегов Нигерии захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia. Судовладельцем является албанская компания.
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