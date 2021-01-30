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суббота, 30 января 2021 18:46

Освободили украинских моряков, которых пираты удерживали в плену 1,5 месяца

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Сегодня освободили 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia. Их пираты удерживали в плену 1,5 месяца в Нигерии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

Автор: instagram.com/zelenskiy_official
  Украинских моряков освободили из плена
Украинских моряков освободили из плена

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"Сегодня было освобождено 6 украинских моряков, членов экипажа судна Stevia, которых 1,5 месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на Родину", - написал Зеленский.

16 декабря пираты у берегов Нигерии захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia. Судовладельцем является албанская компания.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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