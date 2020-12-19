Пираты захватили в плен украинских моряков

У Нигерии захватили корабль с украинскими моряками. Фото: НВ

16 декабря пираты у берегов Нигерии захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

"Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", - сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Судовладельцем является албанская компания. Посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры.

Во время пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили четырех украинских моряков. В общем пираты похитили 13 из 19 членов экипажа.