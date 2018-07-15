Осужденного в Крыму украинца отправят в российскую колонию

Евгения Панова в Крыму приговорили к 8 годам колонии. Фото: 112

Украинца Евгений Панова, осужденного в оккупированном Крыму, могут этапировать в российскую колонию до рассмотрения апелляционных жалоб защиты.

"Ему назначено наказание в виде лишения 8 лет свободы в колонии строгого режима. Защита намерена данный приговор обжаловать. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционной жалобы защиты", - сказала в эфире одного из телеканалов адвокат Ольга Динзе.

Сам Панов готов к этапированию.

"Как он говорит: "Я готов ехать хоть в Магадан". Он уже себя так настроил", - объяснил брат политзаключенного Игорь Котелянец

Также он добавил, что что осуждение – это шанс на обмен украинца.

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13 июля в оккупированном Крыму так называемый "верховный суд" незаконно приговорил к 8 годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года. 10 августа 2016 года Россия обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. ФСБ РФ также заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки на полуострове. В Федеральной службе безопасности утверждают, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью якобы Евгений Панов. В опубликованном ФСБ видео с боеприпасами, якобы изъятыми у украинских "диверсантов", Панова показывают в наручниках. Его сопровождали сотрудники российских спецслужб. Позже в МИД РФ заявили, что в результате ликвидации якобы украинской диверсионной группы кроме Панова был задержан Андрей Захтей.