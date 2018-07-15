Осужденного в Крыму украинца отправят в российскую колонию

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 792
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 567
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 864
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3510
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8199
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1512
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
21
17
5
6
3
На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину
На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
Sea Breeze: как украинские нацгвардейцы учили иностранных военных
Sea Breeze: как украинские нацгвардейцы учили иностранных военных
Для переселенок создали бесплатные курсы шитья
Для переселенок создали бесплатные курсы шитья
В Киеве сотни людей вышли на Майдан, чтобы поддержать Сенцова
В Киеве сотни людей вышли на Майдан, чтобы поддержать Сенцова
Видео
Все видео
Тексты Сенцова прозвучали из уст известных польских актеров
Тексты Сенцова прозвучали из уст известных польских актеров
Летающей полиции быть: в Украине закупили десятки вертолетов
Летающей полиции быть: в Украине закупили десятки вертолетов
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Догхантера Святогора поймали на нарушении домашнего ареста
Догхантера Святогора поймали на нарушении домашнего ареста
В тайской пещере создадут музей спасения
В тайской пещере создадут музей спасения
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 801
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3060
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24553
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1359
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1314
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 729
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 21:08

Осужденного в Крыму украинца отправят в российскую колонию

  Комментировать
Осужденного в Крыму украинца отправят в российскую колонию
Евгения Панова в Крыму приговорили к 8 годам колонии. Фото: 112

Украинца Евгений Панова, осужденного в оккупированном Крыму, могут этапировать в российскую колонию до рассмотрения апелляционных жалоб защиты.

"Ему назначено наказание в виде лишения 8 лет свободы в колонии строгого режима. Защита намерена данный приговор обжаловать. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционной жалобы защиты", - сказала в эфире одного из телеканалов адвокат Ольга Динзе.

Сам Панов готов к этапированию.

"Как он говорит: "Я готов ехать хоть в Магадан". Он уже себя так настроил", - объяснил брат политзаключенного Игорь Котелянец

Также он добавил, что что осуждение – это шанс на обмен украинца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинца Евгения Панова в Крыму приговорили к 8 годам колонии

13 июля в оккупированном Крыму так называемый "верховный суд" незаконно приговорил к 8 годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года.

10 августа 2016 года Россия обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. ФСБ РФ также заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки на полуострове. В Федеральной службе безопасности утверждают, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью якобы Евгений Панов.

В опубликованном ФСБ видео с боеприпасами, якобы изъятыми у украинских "диверсантов", Панова показывают в наручниках. Его сопровождали сотрудники российских спецслужб.

Позже в МИД РФ заявили, что в результате ликвидации якобы украинской диверсионной группы кроме Панова был задержан Андрей Захтей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Осужденного в Крыму украинца отправят в российскую колонию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 30114
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 27067
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 19521
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
18
 Просмотров: 15912
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 14808
Общество
На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину
На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину
21
 Просмотров: 72
Во Львовской области автомобиль с иностранцами слетел с моста
Во Львовской области автомобиль с иностранцами слетел с моста Просмотров: 819
"Европеизация - наш единственный путь" - Пасхавер о будущем Украины
"Европеизация - наш единственный путь" - Пасхавер о будущем Украины
 Просмотров: 360
Озвучили требование Нафтогаза к Газпрому
Озвучили требование Нафтогаза к Газпрому Просмотров: 3465
В Киеве мужчина бросился под колеса автомобиля
В Киеве мужчина бросился под колеса автомобиля Просмотров: 945
Больше всего комментируют
17
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
12
Як аннексировали Крым
9
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
6
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 21464
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua