Осужденного в Крыму украинца отправят в российскую колонию

Украинца Евгений Панова, осужденного в оккупированном Крыму, могут этапировать в российскую колонию до рассмотрения апелляционных жалоб защиты.
"Ему назначено наказание в виде лишения 8 лет свободы в колонии строгого режима. Защита намерена данный приговор обжаловать. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционной жалобы защиты", - сказала в эфире одного из телеканалов адвокат Ольга Динзе.
Сам Панов готов к этапированию.
"Как он говорит: "Я готов ехать хоть в Магадан". Он уже себя так настроил", - объяснил брат политзаключенного Игорь Котелянец
Также он добавил, что что осуждение – это шанс на обмен украинца.
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13 июля в оккупированном Крыму так называемый "верховный суд" незаконно приговорил к 8 годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года.
10 августа 2016 года Россия обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. ФСБ РФ также заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки на полуострове. В Федеральной службе безопасности утверждают, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью якобы Евгений Панов.
В опубликованном ФСБ видео с боеприпасами, якобы изъятыми у украинских "диверсантов", Панова показывают в наручниках. Его сопровождали сотрудники российских спецслужб.
Позже в МИД РФ заявили, что в результате ликвидации якобы украинской диверсионной группы кроме Панова был задержан Андрей Захтей.
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