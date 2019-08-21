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суббота, 24 августа 2019 08:50

Осуждение к смертной казни и заказное убийство: через что прошли авторы Акта провозглашения независимости Украины

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24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Исторический документ исключительного значения для судьбы украинского народа - Акт провозглашения Независимости Украины.

За независимость государства проголосовало большинство нардепов.

В честь Дня Независимости Gazeta.ua предлагает почтить память умерших соавторов Акта и вспомнить их имена.

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Левко Лукьяненко - народный депутат и автор Акта провозглашения Независимости Украины. Его считали советским диссидентом. Предоставили статус Героя Украины. В 1961 году был приговорен к смертной казни, после пересмотра дела получил 10 лет лишения свободы и 5 лет ссылки. Признан особо опасным рецидивистом. Умер в 2018 году, в возрасте 89 лет от лейкоза.

Автор: https://ua.112.ua
  Левко Лукьяненко - автор Акта провозглашения Независимости Украины
Левко Лукьяненко - автор Акта провозглашения Независимости Украины

Вячеслав Чорновол - инициатор провозглашения независимости, деятель движения сопротивления против национальной дискриминации украинского народа, политический узник СССР, посмертный Герой Украины. Баллотировался в первые президенты Украины, занял 2 место. Погиб 25 марта 1999 года в возрасте 62 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Немалая часть общества до сих пор убеждена, что Чорновола убрали как опасного конкурента на будущих президентских выборах.

Автор: https://www.volynnews.com
  Вячеслав Чорновол - инициатор провозглашения независимости
Вячеслав Чорновол - инициатор провозглашения независимости

Леонид Танюк - председатель Национального союза театральных деятелей Украины, народный артист, был депутатом 5 созывов. Стал соавтором Акта Независимости. Был основателем и председателем Всеукраинского общества "Мемориал" им. В. Стуса. Умер в возрасте 77 лет от рака желудка.

Автор: http://www.kurbas.org.ua
  Леонид Танюк - председатель Национального союза театральных деятелей Украины
Леонид Танюк - председатель Национального союза театральных деятелей Украины

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Мероприятия разработало Министерство культуры во исполнение указа президента.

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Дата
24
августа

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