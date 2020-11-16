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понедельник, 16 ноября 2020 14:19

Осторожно на дорогах - синоптики предупреждают о гололеде

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Осторожно на дорогах - синоптики предупреждают о гололеде
Следует осторожно управлять транспортными средствами. Фото: pinterest.com

Синоптики предупреждают, что 16 и 17 ноября в Украине ожидается гололед.

Опасные погодные условия будут наблюдаться преимущественно в восточных областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГСЧС.

16 ноября Украину покрыл густой туман. Видимость при нем составляет 200-500 м, что соответствует желтому уровню опасности.

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Дата
16
ноября

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