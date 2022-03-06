"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение

"Война завершится тогда, когда мы вернем свои территории", – говорит Виктор Кононенко. Фото: bigkyiv

Для России любая остановка – это поражение. Если врага не остановить и не вернуть все свои территории, это только вопрос времени, когда россияне снова будут нападать. Об этом Gazeta.ua рассказал Виктор Кононенко, депутат Киевсовета, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины.

"Оптимистический сценарий для Украины – это победа. Чтобы этого достичь, нужно немного человеческого резерва и много оружия. В первую очередь, высокоточного, противотанкового, противовоздушного. Мы тогда их покрошим, как поступаем и сейчас. Время, когда это произойдет, спрогнозировать никто не может. Я был бы невеждой, если бы говорил, что мы закончим через месяц или через неделю. Есть куча факторов, которые следует учитывать. Через неделю война точно не закончится. Надо воевать – это единственное, чем можем добиться победы", - говорит Кононенко.

Война идет ежедневно с момента захвата Крыма, отмечает эксперт.

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"У нас постепенно аннексируют территории – с начала Крым, потом Донбасс, сейчас еще часть территорий. Если врага не остановить, это вопрос времени, когда он перегруппируется. Сейчас остановка для Путина – это поражение. Он думал завоевать нас за трое суток, пройтись парадом по Крещатику. А ему дали по носу. Поэтому любой откат – это свидетельство того, что он проиграл. То есть мы должны ожидать, что он нападет снова. Война завершится, когда мы вернем свои территории", - говорит Кононенко.

Если война будет окопной, как была с 2016 по 2022 год на Донбассе, это не изменяет ее сути, добавляет эксперт.

"Мы должны отвоевать все свои территории. Сможем успокоиться только после смерти Путина. И тогда, когда у нас будет мощная армия с высокоточным вооружением. Сможем успокоиться, когда наши ракеты будут долетать до Москвы", – говорит Кононенко.

По состоянию на 11.00 10 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок. Более 100 детей получили ранения. В ООН сообщили о 1424 мирных жителях из Украины, ставших жертвами нападения России на 8 марта. Среди них – 516 убитых, 908 раненых. 24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.