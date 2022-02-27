"Остановите этого безумца Путина!" – Кулеба обратился к россиянам

"Россияне, верните себе волю! Верните себе Россию!", - призвал Дмитрий Кулеба. Фото: "Новинарня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к россиянам и призвал их остановить их российского диктатора Владимира Путина. Записал видеообращение к гражданам РФ.

"Россияне, послушайте. Вы будете расплачиваться за преступления безумного кровавого диктатора, который втягивает вас в одну войну за другой, а теперь угрожает всему миру ядерным Холокостом. Остановите этого безумца! Верните себе волю! Верните себе Россию!", - призвал Кулеба.

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Захватническая война РФ против Украины длится три дня. По состоянию на 18:00 27 февраля потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожены и повреждены самолеты – 27 ед. (уточняется), вертолетов – 26 ед., танков – около 150, ББМ – свыше 700 ед., орудий – около 50, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 ед.