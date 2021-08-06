Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму

Россия планировала аннексию Крыма еще во времена Советского Союза. Из-за пассивности Украины смогла воплотить план в жизнь. Однако если бы украинские военные оружием стали на защиту полуострова, то удалось не только бы защитить Крым, но и не пустить российских военных на Донбасс.

О причинах оккупации Крыма и ошибках Украины в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Автор: kanaldom.tv Россия не решилась бы зайти на Донбасс, если бы Украина оружием защитила Крым

Когда Россия начала планировать и готовиться к аннексии Крыма?

Часто считают, что РФ начала строить планы по Крыму в последние 10 лет. Это ошибка. Еще в СССР Александр Солженицын (русский исторический прозаик, общественный и политический деятель - Gazeta.ua) написал статью "Как нам обустроить Россию?", где впервые прозвучала фраза о создании так называемой Новороссии и защите русскоязычного населения. Тогда и озвучили территориальные претензии к Украине относительно Крыма и Донбасса. А на момент подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР спецслужбы РФ начали дестабилизирующие процессы в Украине. В 1990-х годах едва ли не впервые подняли вопрос о статусе Крыма. Тогда появляется одиозный пророссийский политик Юрий Мешков, который становится президентом Республики Крым и создает основу для его аннексии. Вторая попытка России отобрать полуостров была в 2003-м. Тогда Украину заставили подписать невыгодные для нас сделки, которые закрепляют статус Азовского моря как внутреннего для двух государств. К сожалению, на восьмом году войны Украина так и не денонсировала этот договор, который не позволяет иностранным партнерам в полном объеме предоставлять военно-техническую помощь в момент присутствия кораблей НАТО в акватории Азовского моря. Это были сигналы к тому, что РФ вынашивает план расчленения Украины. Спецслужбы их проигнорировали.

Что дало толчок РФ действовать в Крыму?

Майдан 2014 года в Киеве стал основанием для событий, развившихся в Крыму и на Донбассе тоже. Помог создать картинку государственного переворота, прихода националистических сил к власти и проведения этнических чисток в русскоязычных регионах. Москва начала наращивать напряжение. В начале даже говорили, что авторами Майдана были люди из окружения Виктора Януковича. Если бы был реальное сопротивление от Украины, то Россия не пошла бы на прямую военную агрессию.

Что было, если бы мы начали разгонять пророссийские мятежи в Крыму?

Если бы было реальное сопротивление от Украины, а именно аресты мятежников и вооруженная защита военных частей, то Россия не пошла бы на прямую военную агрессию. Тем более тогда она настаивала, что используются только отряды самообороны, а само российское присутствие было без каких-либо знаков распознавания. Здесь не последнюю роль сыграл тогдашний министр обороны Украины Игорь Тенюх. Давал откровенно глупые заявления, дестабилизирующие и нашу армию, и общество в момент сопротивления. Тогда он сказал, что боеспособных частей украинской армии, которые могли бы противостоять России, есть не более пяти. Вообще его поведение показала отсутствие политической воли и проукраинских интересов, что тоже мешало отстоять Крым. Это измена, потому что человек, который должен защищать территориальную целостность своей страны, самоустранился.

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Почему правоохранители Крыма не защищали полуостров?

Некому было защищать. 90 процентов правоохранителей оказались предателями. До сих пор открытый вопрос о перетягивании украинских военных на сторону русской армии. Украина в этом направлении никак не действует, сделали вид, что просто так случилось. Хотя именно они должны противодействовать российской агрессии, подавлять митинги. Не делали этого, потому что сами были причастны к действиям России. Их фактически купили. Служба безопасности все время не блокировала влияние иностранных спецслужб, а крышевала нелегальный и легальный бизнес. Все имели недвижимость, деньги. Россия прекрасно об этом знала и дала возможность продолжить свои дела, вступив в ряды ФСБ. Такая же ситуация была во время захвата Донбасса.

Украинцы не отреагировали на митинги, но почему военные не начали действовать, когда появились "зеленые человечки"?

Можно было бы перебросить военные силы из других частей Украины. Но говорили, что это спровоцировало бы открытое вторжение России. На самом деле мы ее так только поощрили. Блокировка военных частей уже является фактическим объявлением войны. Военные должны реагировать и, согласно присяге, защищать свою страну. Именно отсутствие решительности в действиях центральной власти дала России возможность легко реализовать свои планы. Если бы привезли военных и стали на защиту, РФ не посмела бы продолжить свои намерения. И даже не зашла бы на территории Донбасса. Слава Богу повезло удержать Харьковскую область от создания народной республики. И это только силами Арсена Авакова, потому что это зона его финансово-политических интересов. А на самом деле все, что мы должны были сделать, это четко показать, что готовы защищать страну. Результат был бы положительный для нас.

Что было бы, если бы украинская армия вышла на открытый бой с русскими.

Если бы мы вышли на вооруженное противостояние, то наступление РФ считали бы актом внешнего вторжения со всеми последствиями. Речь шла бы уже не о санкциях иностранных партнеров, что не действуют, а о действительно жесткой реакции. Кроме того, нам бы удалось остановить агрессию РФ. Вместо этого она увидела, что Украина колеблется, не решается на радикальные действия. Согласно начала разворачивать в Крыму свои сценарии, отрицая присутствие там своих солдат. Однако надеяться на помощь и поддержку Европы и США тоже не надо было. Убытки, которые понесла Украина из-за аннексии Крыма, составляют сотни миллиардов долларов.

Каких еще ошибок допустила Украины, когда начались протесты в Крыму?

Действовали неорганизованно. Даже не вывезли наличные из учреждений госбанка. Почему об этом не подумали, мы настолько богатая страна? События развивались не за одну ночь, время действовать имели. Создается впечатление, что были какие-то договоренности. Такая же ситуация и на Донбассе. Мы сами профинансировали народные республики на своей территории. Убытки, которые понесла Украина из-за аннексию Крыма, составляют сотни миллиардов долларов. Это касается объектов военной социально-экономической инфраструктуры, что остались га полуострове.

Если бы РФ организовала честный референдум и люди выбрали вариант остаться в Украине. Отдали бы полуостров?

Здесь другого варианта быть не могло. Честный референдум невозможен ни при каких условиях. Крым бы нам так легко не отдали. Москва должна была показать, что едва ли не все жители полуострова хотят в Россию. А она должна защитить русскоязычное население. Даже крымские татары сначала шли на активное сопротивление России. Затем проукраинский настрой начал спадать. Кроме того, немало татар вошли в правительство коллаборационистов. Российские спецслужбы активно работали с крымскими татарами, разбивая единство их народа. Мы заняли оборонительную позицию и нас давят с разных сторон.

Как следует действовать по вопросу Крыма сейчас, чтобы вернуть полуостров в Украине?

Процесс будет очень тяжелый. Мы должны настаивать на исторической перспективе возвращения Крыма. Такой опыт имеют другие страны. Например, Германия объединилась после 50 лет российской оккупации. Франция вернула земли Эльзас-Лотарингии после 40 лет власти Германии. Украина должна действовать не только дипломатично, но и рассматривать военное участие. Радует, что на последних учениях Sea Breeze легендой было проведение десантных операций для освобождения оккупированного Крыма вместе с иностранными партнерами. Также, чтобы отвоевать Крым, надо денонсировать российско-украинский договор о размещении Черноморского флота и соглашение о совместном использовании недр Азовского моря. Удивительно воевать с Россией и при этом вместе зарабатывать на вылове рыбы. И обязательно должны повышать боеспособность украинского флота. Так мы сможем показать готовность действовать решительно в вопросах Крыма.

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Какие выводы из аннексии Крыма должны сделать?

Прежде всего должны понять, что Россия - враг. Она никогда не смирится с фактом существования независимой Украины и в дальнейшем будет вести дестабилизирующие процессы. Во-вторых, надо запретить деятельность любых пророссийских организаций в Украине. Это касается и средств массовой информации. Они создают основу для дальнейших проявлений сепаратизма. Обязательно должны реформировать спецслужбы, в первую очередь СБУ. Если повторятся события 2014-го, то надежды, что сотрудники снова массово не пойдут на сторону врага, нет. Также надо запретить двойное гражданство. Мы заняли оборонительную позицию и нас давят с разных сторон. Надо менять свой вектор и четко понимать, что наши этнические территории есть в составе Польши, Румынии, России. Строение украинского государства не завершено. До финиша дойдем только тогда, когда вернем все потерянные земли. Для этого должны демонстрировать качества лидера, но без развития экономики и армии это невозможно.

Оккупированный Крым превратится для России с "чемодана без ручки" на "неподъемный груз". Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба сообщил, что "Крымская платформа", саммит которой должен состояться 23 августа, изменила отношение международного сообщества к оккупированному полуострову. Россия пытается доказать, что крымский вопрос является закрытым. Однако это произойдет только тогда, когда Украина вернет контроль за полуостровом.