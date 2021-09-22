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среда, 22 сентября 2021 12:00

Осеннее равноденствие 22 сентября: как оно скажется на каждом знаке зодиака

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Осеннее равноденствие 22 сентября: как оно скажется на каждом знаке зодиака
Занимайтесь спортом хотя бы 10 минут в день. Это поможет противостоять осенним простудам. Фото: pixabay.com

22 сентября - день силы и мудрости. Многого достигнет тот, кто не боится препятствий и стремится к цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день стоит загадывать желание и ставить новые цели, - говорит астролог. - Ваши старания не будут напрасными. Это касается каждого знака зодиака. Тельцам, Ракам и Овнам удастся завоевать сердце любимого человека. Весам, Львам и Скорпионам - достичь карьерного успеха. А Близнецам, Девам и Стрельцам - увеличить заработки. Счастье придет в дом Козерогов, Рыб и Водолеев. Занимайтесь спортом хотя бы 10 минут в день. Это поможет противостоять осенним простудам. Заведите кота или попугая. Появление домашних любимцев улучшит атмосферу в семье. Берегитесь насморка. Не спите с открытыми окнами".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будет раздражать однообразие. Скоро удастся улучшить материальное положение. С покупками техники подождите до октября. Тогда подберете хороший обогреватель, телевизор или холодильник.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Неудачное время для флирта. Начнете отношения с партнером, который будет перекладывать свои проблемы на вас.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не время для стремительного развития и расширения. Анализируйте сделанное за лето и двигайтесь дальше малыми шагами. Присматривайтесь, в какие неприятности вляпаются конкуренты. Хорошо пойдет торговля.

Рак (22 июня - 22 июля)

Больше времени уделите спорту. Это поднимет настроение. Остерегайтесь травм глаз. Откажитесь от глазных капель. Перенесите лазерную операцию.

Лев (23 июля - 23 августа)

Будет раздражать, что любимые уделяют меньше внимания дому. Часть домашних обязанностей придется взять на себя. Налегайте на грецкие орехи. Ешьте каждое утро мед или пчелиную пыльцу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Деньги в кармане водятся, но быстро исчезают. Берегите технику и имущество от воды. Следите за кранами в ванной, ремонтируйте протекающую крышу. Часть заработанного уйдет на ремонт.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Улучшить отношения с любимыми сумеете вечером. Не говорите о работе. Откажитесь от высококалорийных блюд.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Трудно будет работать в полную силу. Начнет мешать все - конкуренты, нехватка средств, опоздания коллег. Последними узнаете о важных новостях.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Зарплату повысят, но и обязанностей прибавится. Пару найдете на сайте знакомств.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сохранять финансовую самостоятельность будет сложно. Ограничьте расходы. В супермаркет идите со списком покупок.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Новая влюбленность разочарует. Нахлынут воспоминания о прежних отношениях. Ни о чем не жалейте. Может беспокоить боль в пояснице. Если услуги семейного врача не удовлетворяют, подпишите декларацию с другим.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Берегите от неприятностей детей, внуков и племянников. Будете иметь особое влияние на молодое поколение. Запишитесь к гастроэнтерологу.

Астролог сделала подробный прогноз о том, что принесет эта неделя каждому знаку зодиака.

Автор: Gazeta.ua
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