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четверг, 05 августа 2021 17:30

Организаторы Олимпиады принесли извинения за "российских" украинок

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Организаторы Олимпиады принесли извинения за &quot;российских&quot; украинок
Украинских спортсменок объявили россиянками. Фото: НОК Украины

На церемонии награждения Олимпийских игр в Токио украинских спортсменок по артистическому плаванию объявили россиянками.

Вскоре организаторы принесли извинения, пишет apnews.

Украинские пловчихи Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали "бронзу", но на пьедестал их вызвали как представителей Олимпийского комитета России (ОКР).

"Это была производственная ошибка. Голос, который вызвал (медалистов. - Gazeta.ua), должен был сказать: "Сборная Украины", но вместо этого сказал ROC. Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявление попросил прощения. Я также использовал эту возможность, чтобы выразить извинения украинской команде", - сказал пресс-секретарь оргкомитета Мас Танака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки выиграли "бронзу" Олимпиады в синхронном плавании

4 августа Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в дуэтном плавании. Это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта. "Золото" выиграли спортсменки из России - Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. "Серебро" у китаянок Хуан Суечень и Сунь Вэньянь.

Объявления на олимпийских объектах обычно делают на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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