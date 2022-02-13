Организаторы нацотбора Евровидения прокомментировали скандал с голосованием

Организаторы извинились за неудобства. Фото: Суспільне

Руководитель компании, занимавшейся производством телеверсии нацотбора на "Евровидение-2022", Алексей Гончаренко официально прокомментировал скандал с оглашением результатов.

Ошибка произошла из-за редактора, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, сообщило "Суспільне" в Instagram.

Редакторша диктовала "в ухо" Мирошниченко итоговые результаты, а должна была озвучивать результаты зрителей.

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"Редакторша, дублировавшая результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты не по голосованию зрителей, а итоговые. Надо было подсказывать ведущему оценки от зрителей, а она читала сумму, которая выходит в итоге. Таким образом, она озадачила ведущего и графического редактора, выводившего таблицу с результатами на экран. Из-за попыток внести правки в файл произошел сбой и таблица исчезла с экрана. Мы извиняемся за эти неудобства, особенно за стресс, который пережил Тимур", — прокомментировал Гончаренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Ведущий национального отбора "Евровидения-2022" Тимур Мирошниченко рассказал, как действительно объявлял оценки в финале. Он не читал их с листа, а озвучивал то, что диктовали на ухо из редакторской.