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пятница, 25 октября 2019 17:07

Организатору штурма Евромайдана отменили арест

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Организатору штурма Евромайдана отменили арест
Адвокаты Щеголева заявили, что он болеет и требует оперативного вмешательства Фото: РБК-Украина

Шевченковский суд Киева максимально смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции во время Революции достоинства экс-главы СБУ в Киеве и области Александру Щеголеву.

Прокуроры, ходатайствовали о продлении круглосуточного домашнего ареста для Щеголева, говорили о наличии рисков, что подозреваемый может скрываться от суда или давить на свидетелей, пишет Украинская правда.

Адвокаты Щеголева заявили, что он болеет и требует оперативного вмешательства. Попросили суд перейти в закрытый режим, чтобы исследовать справки о диагнозе Щеголева, ссылаясь на медицинскую тайну.

Заседание закрыли. После закрытой части судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголева - личное обязательство. Он не имеет права выезжать за границу, общаться со свидетелями и потерпевшими, а также обязан являться в суд по вызову.

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Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. Он был одним из свидетелей по делу о госизмене экс-президента-бегллеца Виктора Януковича, но отказался от дачи показаний в суде. Щеголева взяли под стражу 20 августа 2015-го.

Вскоре сформируют рабочую группу, которая будет участвовать в аудите дел о преступлениях на Майдане. Членами этой группы будут также защитники семей тех, кто погиб во время Революции достоинства, сообщает пресс-служба ГПУ.

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