Дела Майдана: в ГПУ создали новую группу

Новая группа будет участвовать в аудите дел Майдана. Фото: storage1b.censor.net

Вскоре сформируют рабочую группу, которая будет участвовать в аудите дел о преступлениях на Майдане.

Членами этой группы будут также защитники семей тех, кто погиб во время Революции Достоинства, сообщает пресс-служба ГПУ.

В Генпрокуратуре также анонсировали обновление руководства управления специальных расследований ГПУ. Новыми руководителями будут прокуроры, которые там работают и успешно прошли тестирование. В ведомстве уверяют, что не останавливали расследований по делам Майдана.

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"Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, является неправдивой и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и общества в целом , которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь ", - написали в сообщении.

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах создано в ГПУ. Приказ о создании департамента 21 октября подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.