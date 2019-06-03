Организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным

Торбин согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Фото: "День"

Организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Это произошло на судебном заседании Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной, на котором находились адвокаты пятерых задержанных по этому делу и сами задержанные, защитник главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, а также отец погибшей активистки Виктор Гандзюк, передает Укринформ.

Торбин признал себя виновным по статье о умышленном тяжком телесном повреждении, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего.

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Также Торбин согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на нее напали возле ее дома. Неизвестный вылил на женщину литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.