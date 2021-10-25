Организацию карантина на местах будет проверять специальная группа

Выездная группа будет заниматься усилением мер. Фото: Reuters

В украинские области будет выезжать группа для мониторинга организации местной властью карантина.

Она будет заниматься неотложными вопросами, сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Работу группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19 будет возобновлено. Ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах по поводу реагирования на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией. В состав группы войдут специалисты Минрегиона, МВД, Минздрава и Госпродспоживслужбы. Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении министерства.

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"Группа будет заниматься неотложными вопросами, , которые есть сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и восстановления работы группы, которая будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по по Covid - 19", - сказал Чернышев.

В Украине обновили правила для тех, кто пересекает границу. Невакцинированным людям нужно будет установить приложение "Вдома". Приложение изменяет функционал и устанавливать его нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не нужно будет.